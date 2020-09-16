موعد عرض الجزء الخامس من حكايات بنات

العمل حقق نجاحا لافتا خلال عرض أجزائه السابقة، وقد تغيرت بطلاته عن الأجزاء الأولى. "حكايات بنات" الجزء الخامس من بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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