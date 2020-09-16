انفصال كاردي بي عن زوجها offset

وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الاجنبي ان حياتها مع offset اصبحت مليئة بالدراما ، مشيرة الى ان الناس طوال الوقت يطلقون عليها الشائعات عنها وعنه.
وتقدمت كاردي بي بطلب الطلاق الى احد المحاكم الامريكية منذ ايام من اجل انهاء الاجراءات. يشار الى ان كاردي بي و offset تزوجا في سبتمبر ٢٠١٧ واعلن زواجهما في يونيو ٢٠١٨ ولديهما ابنة وحيدة وهي kulture.
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