أحمد حلمي عن تجربته في "كده رضا": أصعب فيلم مثلته بسبب تجسيدي 3 شخصيات

وقال حلمي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية "DMC"، إن قصة الفيلم وفكرته لفتت انتباهه منذ سماعها لأول مرة، وبدأ في التحضير للشخصيات الثلاثة.
وأضاف أن الصعوبة كانت تكمن في كيفية صنع فرق بين الثلاث شخصيات والنجاح في أن يشعر المشاهد باختلاف بينهم ولا سيما عندما تجتمع الشخصيات في مشهد واحد.
يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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