أحمد حلمي يكشف كواليس شخصية عاطف في "الناظر" وأجره في الفيلم

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وقال حلمي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة "مع النجمة إسعاد يونس، إن أجره في الفيلم كان 13 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المخرج شريف عرفة قال له: "الدنيا تولع وتتحرق لازم الابتسامة متفرقش وشك طول الفيلم".
وأضاف: "جملة إنت يا حيوان يا متخلف اللي في أول مشهد لي بشخصية عاطف، في فيلم (الناظر) قالها المخرج شريف عرفة".
كما أشاد أحمد حلمي بشريف عرفة، قائلا: "المخرج شريف عرفة كان عارف بيعمل ايه في أي فيلم يقوم بإخراجه وشاركت معه في إكس لارج أيضا".
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