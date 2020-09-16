أحمد حلمي عن سر اختياره للكوميديا: "مكنتش عاوز أبدأ بأدوار مكلكعة"

وقال حلمي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية Dmc، إنه أراد أن يكون جماهيرية من خلال عدة أعمال سينمائية أطلق عليها لقب القاعدة المضمونة.
وأضاف أن أحد هذه الأفلام هو "زكي شان" موضحًا: "محبتش أبدأ بأدوار مكلكعة وقولت هبدأ بالأدوار الرومانسية الكوميدية، لأني بعشقها، والفيلم بينزل وبنشوف لو عجب الجمهور بنكرر تاني".
يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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