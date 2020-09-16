وقال حلمي في لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها الشهير صاحبة السعادة في موسمه الجديد المذاع عبر فضائية Dmc، إنه عندما يسافر إلى الدول الأوروبية يشعر بالغيرة ويتساءل "لماذا لانكون الأفضل؟".
وأضاف أنه حرص على تسليط الضوء على الأشخاص وليس البلد نفسها، وقدم الشخص الفاسد الذي يقبل الرشوة والآخر على النقيض فهو شريف، وبالتالي فهذا الرجل العائد من الخارج أعجب بالبلد لأن بها أشخاص حلوة.
وتابع حلمي أن الفيلم كان يحمل إسم جواز سفر مصري وكانت فكرته مختلفة عبارة عن رجل كبير في السن عائد من الخارج يقابل شاب مصري محبط ولكنه اقترح على صناع العمل بتغيير الفكرة وتعديل المسار حول هذا الشاب بطل القصة وبالفعل تم تنفيذ الفكرة وأعجبت الجمهور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد حلمي يكشف تفاصيل تدخله لتغيير سيناريو فيلم "عسل أسود" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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