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أحمد فهمي ينفي إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا

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نفى النجم أحمد فهمي، إصابة زوجته، الفنانة هنا الزاهد، بفيروس ، وذلك خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".

أوضح "فهمي" خلال الحوار، أن المسحة التي أجرتها هنا الزاهد، جاءت سلبية، وأن ما تشعر به هو نزلة برد .

يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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