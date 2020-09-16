السوري يزن السيد لـ"دوت الخليج الفني": يمكن أن أكرر التعاون مع خالد النبوي ولكن بهذه الشروط!

أكد الممثل السوري يزن السيد، إنه لا يمانع تكرار التعاون مع الفنان خالد النبوي من خلال أي عمل فني ولكن بشروط معينة.

وقال يزن في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنه إذا عرض عليه المشاركة مع خالد النبوي في أي عمل مقبل سيوافق ولكن بشروط وأولها ألا يتدخل الأخير في شغله.

وأضاف: "النبوي يحاول دائما أن تسلط الأضواء عليه وحتى في مشاهدي معه يتعمد أن يظهر بأنه هو الموجود فقط وهذا الأسلوب لا ينفع في الدراما، وأؤكد أن هذه الأمور لاتحدث عندنا في سوريا ولا لبنان أيضًا".

يذكر أن يزن السيد كان قد أحدث ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته الجريئة عن الفنان خالد النبوي، خلال لقاءه مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عبر برنامج "راحت علينا"، ووصفه له بأنه يتعامل بتكبر خلال اللوكيشن ولايلقي السلام على أحد.