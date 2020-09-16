قصي خولي يستعد لبطولة درامية جديدة بـ"لا حكم عليه"

العمل يتألف من 15 حلقة، وسيتولى إخراجه المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة "الصباح" ولم يتم اختيار الفنانة التي تلعب دور البطولة أمام قصي.
ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.
يذكر أن قصي لم يشارك في السباق الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصوير مسلسل “عشرين_عشرين” بسبب انتشار فيروس كورونا، وتشاركه البطولة نادين نسيب نجيم التي تعرضت مؤخراً لإصابات قوية إثر حادثة مرفأ بيروت، ومن المقرر عرض مسلسلهما هذا العام.
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