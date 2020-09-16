في ذكري ميلاد ليلى نظمي.. قصة تورطها في قضية وتغريمها 45 ألف جنيه

يوافق اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مرسي محمد نظمي، الشهيرة بالفنانة ليلى نظمي، الـ75 فقد ولدت بالإسكندرية في 16 سبتمبر عام 1945.
وتعتبر ليلى نظمى نقطة تحول حقيقية فى مسار الغناء الشعبى، فاستطاعت الفتاة التى درست فى معهد الموسيقى، ونالت الدكتوراه فى الفلكلور، وكانت توثق أغنيات الأفراح والمناسبات، ونافست أغنياتها يوما كوكب الشرق فى المبيعات.
ولقد اختفت ليلى نظمى منذ سنوات عديدة عن الأضواء وابتعدت عن الغناء، وصرحت بأنها ابتعدت بسبب انتشار الأغنية السريعة.
وقالت أيضا إن المطربين أصبحوا "بيتنططوا" وهى لم تفعل مثلهم.. وبعد اعتزالها الفن بـ4 سنوات ارتدت الفنانة ليلى نظمى الحجاب بعد ما طلب نجلها منها ذلك.
ومنذ سنوات تفاجئنا بخبر القبض عليها بسبب تهربها من تنفيذ أحكام بالحبس بلغ إجماليها 14 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه، وذلك في قضايا مخالفات إقامة مبان خاصة بها، وعند مواجهتها بالأمر؛ قالت إنها لا تعلم أي شيء عن تلك القضية.
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