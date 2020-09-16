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ريهام عبد الحكيم تحيي حفلاً في دار الأوبرا 25 سبتمبر

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يقدم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك فى تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 25 ستبمبر الحالى.

 ومن المقرر أن يحييها كل من ريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان، وأحمد عفت، و"صول كمان" مصطفى عبد النبى.

ومن أبرز أغانى البوم ريهام الذي طرح مؤخرا : "حب رسول الله" وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودى منير، مكساج  إسلام غلاب، وماستر أسامة كمال، و"اعمل اللى عليك"، وهى من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وتوزيع الموسيقى مودى منير، ومكس وماستر أسامة كمال

 

وكانت ريهام قد طرحت أغنية وطنية جديدة بعنوان "ربى اللى حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى وميكس أسامة كمال، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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