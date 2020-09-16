تعرف على رأي محمد فراج في أفلام أحمد حلمي .. فيديو

تحدّث الفنان محمد فراج، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، عن أفلام النجم أحمد حلمي، وقال إنه قدم أعمالاً جيدة، وصنع تاريخاً مؤثراً في السينما المصرية.

وحل الفنان أحمد حلمي، ضيفاً، على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".

ووجّه محمد فراج، رسالة، إلى "حلمي"، أشاد فيها بإبداعه، وابتكاره، كفنان.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج، كان فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.