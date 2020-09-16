تحدّث الفنان محمد فراج، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، عن أفلام النجم أحمد حلمي، وقال إنه قدم أعمالاً جيدة، وصنع تاريخاً مؤثراً في السينما المصرية.
وحل الفنان أحمد حلمي، ضيفاً، على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".
ووجّه محمد فراج، رسالة، إلى "حلمي"، أشاد فيها بإبداعه، وابتكاره، كفنان.
يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج، كان فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على رأي محمد فراج في أفلام أحمد حلمي .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.