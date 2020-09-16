بالشورت والفانلة الحملات.. أول صورة لحمو بيكا من عش الزوجية

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بيكا، خلال الصورة لأول مرة من داخل منزله بعد حفل زفافة وكان يرتدي شورت وفانلة حملات وجالس على الأرض بجوار دمية الأسد.

وعلق حمو، على الصورة قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يارب عالنعمة اللي أنا فيها ومع أطيب وأحن زوجة في حياتي.. وعقبال كل بنت وكل شاب حبيبي يا ربنا".

وحرص عدد كبير من متابعيه ونجوم الوطن العربي على تهنئته، فكتبت الفنانة بدرية طلبة قائلة: "مبروك" وأضاف آخر: "الله يسعدك يا حبيب الكل".