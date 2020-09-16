عبير صبري تعلن موعد عرض فيلم زنزانة 7 في السينمات.. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصورة من خلال البوستر الدعائي لفيلم "زنزانة 7".

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وكتبت معلقة على الصورة: "غدًا ان شاء الله بالسينما فى مصر الامارات السعودية فيلم زنزانة 7 بالنجاح لكل صناعه".

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.