بعد غياب 27 عاماً.. أحمد حلمي يخوض دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد

وقال حلمى من خلال البرنامج إنه يقوم بتحضير مسلسل جديد؛ ليخوض به الماراثون الرمضاني 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.
من ناحية أخرى، تصدر أحمد حلمي، محركات البحث؛ بعد الجزء الأول الذي عرض من حلقة صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس أمس.
ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #احمد_حلمي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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