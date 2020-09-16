هالة مرزوق لـ"دوت الخليج الفني": حنان مطاوع من أسباب مشاركتي في "أمل حياتي".. أقبل تمثيل أدوار الإغراء بشرط

ممثلة موهوبة استطاعت أن تحقق نجاحًا في مجال التمثيل من خلال تقديمها للأعمال القيمة والناجحة، فهي تمتلك مقومات فنية كبيرة صاحبة وجه ملائكي رقيق استطاعت من خلاله أن تجذب المشاهدين، حديثنا عن الفنانة الشابة هالة مرزوق.

وتحدثت هالة مرزوق للفجر الفني خلاله عن تجربتها بحكاية "أمل حياتي"، وتعاونها مع النجمة حنان مطاوع وكواليس العمل وأعمالها الجديدة والكثير من الأمور.. وإلى نص الحوار..

بداية أهنئك علي "أمل حياتي".. كيف كانت تجربتك بهذا العمل ؟

تجربة مختلفة ومميزة، والحمد لله دوري لاقي إشادة كبيرة من الجمهور على السوشيال ميديا، كما أن المسلسل بشكل عام استطاع أن يحظى باهتمام الكثير، وجميع الممثلين في العمل كانوا أكثر من رائعين وملفتين للنظر.

كيف جاء ترشيحك لمسلسل "أمل حياتي"، وكيف كان استعدادك للدور؟

جاء ترشيحي عن طريق فريق عمل حكاية "كل بيت"، المخرج محمد أسامة والمنتج أحمد عبدالعزيز.

واستعديت للدور عن من خلال مذاكرة الشخصية بشكل جيد بكل تفاصيلها وأبعادها النفسية والاجتماعية وعلاقتها بالآخرين، والدور أستفز الناس لدرجة أنهم كرهوني ووجهوا شتائم لي علي السوشيال ميديا واعتقد هذا يعني نجاح الدور وتأثر الجمهور به.

ما الأسباب التي دفعتكِ المشاركة في "أمل حياتي"؟

قصة المسلسل رائعة وفريق العمل ممتاز والأستاذة حنان مطاوع أيضًا فهي موهوبة جدًا ونموذج للمثلة الناجحة والمجتهدة، وكان حلمي العمل مع حنان مطاوع، لأني دائما أرائها مميزة ومختلفة جدًا، وكل دور تجسده تبهرني فيه، وكنت سعيدة للغاية أن هناك بعض المشاهد التي جمعتني بها، لأن العمل مع حنان مطاوع إضافة لأي ممثل، فكل هذه العناصر جذبتني وحمستني جدًا للتجربة.

ما الصعاب التي واجهتكي خلال المسلسل؟

الصعاب هي خوفي بسبب أزمة كورونا لكن هذا الخوف انتهي بعد بدايتي للتصوير لأن كل عناصر العمل كانت حريصة علي سلامة الجميع.

كيف كانت كواليس العمل؟

كانت من أجمل الكواليس، وكانت بها روح جميلة وسط طاقم العمل، فالنجمة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن كانوا حريصين علي وجود روح المحبة والتعاون بين كل فريق العمل.

هل توقعتي نجاح حكاية "أمل حياتي" وأن تحظي بتفاعل كبير من الجمهور؟

بالفعل توقعت نجاح المسلسل لأنني كنت علي يقين بأن حنان مطاوع ستقوم بدور غير عادي وحتمًا سيكون رائع ومميز.

برأيك.. ما السبب وراء ذلك النجاح الرهيب الذي حققه "أمل حياتي"؟

النجاح بسبب اكتمال كل عناصر العمل بداية من حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن والذي كان حريصًا علي كافة التفاصيل وأيضًا المنتج أحمد عبدالعزيز والمؤلف أمين جمال وشريف يسري وكل طاقم الإخراج والتصوير والإنتاج الذين أدوا عملهم علي أكمل وجه، بالإضافة إلي أن الممثلين جميعهم موهوبين جدًا، والكاستينج دايركتور نبيل منيب دائما يرشح ويجلب مواهب تستحق فرصة.

ما هو شعورك علي ردود أفعال الجمهور علي شخصيتك بالمسلسل؟

سعيدة جدًا وممتنة لحب الناس وردود أفعالهم فاجأتني حين كرهوا الشخصية ثم أحبوها بعدما أعتذرت لأمل والتي تجسدها حنان مطاوع.

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ما رأيك في نوعية الأعمال القصيرة مثل حكاية "أمل حياتي"؟

نوع رائع بالنسبة لي، ففي أمريكا وأوروبا يسيرون علي هذا النهج علي حسب ما يخدم الدراما، فالعمل ليس بطوله أو قصره ولكن بالأحداث التي يتضمنها، لو العمل مكون من عشر حلقات وسيكون مميز فلابد أن نتبع هذه النوعية من الأعمال.

ما الأساس الذي توافقين عليه في الدور المقدم لكي؟

معيار اختياري للدور هو طاقم العمل الذي أتعاون معه، وما الذي سأقدمه للشخصية وهل قدراتي التمثيلية ستظهر في الدور أم لا.

من الفنانين الذيت تتمنين العمل معهم ؟

أتمنى العمل مع النجم ماجد الكدواني وخالد النبوي.

هناك بعض من الجمهور نادى بإيقاف تصوير المسلسلات من قبل بسبب كورونا.. فما تعليقك علي ذلك؟

طبعًا أنا مُقدرة خوف الجمهور وهي فترة الجميع فيها في حالة قلق وخوف، لكن تصوير المسلسلات صناعة فاتحة بيوت الكثير، ويوجد أعمال كثيرة توقفت بسبب تلك الأزمة ولكنها عادت من جديد لأن ظروف الحياة لا تتحمل ذلك.

ما رأيك في أدوار الإغراء وإذا عرض عليكي دور مثل هذا.. فعل ستوافقين عليه؟

هناك ممثلات عظيمة مثلوا أدوار إغراء مثل هند رستم وشادية، لكن الفكرة هي كيفية تقديم دور إغراء دون أن يخدش حياء المشاهد، هي معادلة صعبة لكن إذا عرضت عليّ بهذه الطريقة سأوافق.

ما الدور الذي تتمني أن تقدميه خلال مسيرتك الفنية؟

أتمني عمل أدوار مركبة ومعقدة نفسيًا وتجعلني أذاكر أكثر في النفس البشرية.

الفن يأخذ ويمنح فماذا أخذ منكِ وماذا منحك؟

الفن أعطاني المتعة في الحياة، فهو يعد الشغف الأهم الذي يجعلني أريد الوصول لمراحل أكبر، ولكنه أخذ مني الإستقرار والوقت.

ما علاقتك بالسوشيال ميديا؟ وهل تعتقدين أن السوشيال ميديا أصبحت سببًا رئيسيًا في تعرض الفنانين للانتقادات الدائمة؟

لا أحبها كثيرًا لكن بحكم شغلي أحاول أن أكون متواجدة وبالفعل هي سبب لكن حاليًا الناس من المحتمل أن تستغل أي شئ بشكل سيء ولا يمكنك التمييز بين الحقيقة والكذب، وأنا أري جمهور السوشيال ميديا مختلف عن جمهور الشارع.

هل هناك أعمال تستعدي لها الفترة المقبلة؟

حتى الآن لم أتعاقد علي أعمال جديدة، لكن أشارك في فيلم بعنوان "فوق الركبة" ويشارك في مهرجان ليلون.