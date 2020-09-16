درو باريمو تستضيق نجمات Charlie's Angels في أولى حلقات برنامجها الجديد

أحمد جمال أحمد

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دشنت النجمة درو باريمور برنامجها التوك شو الجديد باسم Drew، والذي يعرض في وقت النهار يوميا، وذلك باستضافة مجموعة من صديقاتها من هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحلقة التي استضافت بها درو كل من النجمة كاميرون دياز، والنجمة لوسي لو، اللائي شاركنها في بطولة فيلم Charlie's Angels.

وتعتبر درو هذا البرنامج بداية جديدة في مسيرتها، اذ لم يسبق لها التقديم التليفزيوني من قبل، وستدور فكرة البرنامج عن نجمات هوليوود اللائي تخطين الاربعون عام ومكافحتهم في العمل والحياة الاسرية.



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