كاردي بي تسعى للطلاق

أحمد جمال أحمد
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ضمن حالات الانفصال التي شهدتها عام 2020، اعلنت مغنية الراب كاردي بي عن سعيها للانفصال عن زوجها بتوقعيها للأوراق الرسمية للطلاق منه بولاية جورجيا.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن طلب الطلاق جاء من جانب كاردي، بعد 3 سنوات من زواجها من مغني الراب offset.
وكان الثنائي يحظيان بشعبية كبيرة لدى جمهور موسيقى الراب، مع امتلاكهم لطفلة في عمر الثانية.
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