نجوم هوليوود يجمدون حساباتهم على مواقع التواصل لرفض تعليقات الكراهية

أحمد جمال أحمد

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يدشن عدد من كبار النجوم بهوليوود حملة مكثة لردع تعليقات الكراهية التي انتشرت بشكل كبير بين متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الحملة يشارك بها نجوم مثل ليوناردو دي كابريو، ووناعومي كامبل وجينفر لورانس ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وستقضي الحملة بتجميد هؤلاء النجوم لحساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لحين توقف خطابات الكراهية.



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