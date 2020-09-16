مادونا تخرج وتؤلف بنفسها فيلم عن قصة حياتها

أحمد جمال أحمد
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أعلنت النجمة الكبيرة مادونا، عن انها ستخرج بنفسها الفيلم الذي يطرح ويكن مستوحى من قصة حياتها، ومسيرتها الفنية لضمان خروجه بأفضل صورة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مادونا، ستشارك ايضا في كتابة الفيلم، بالاشتراك مع الكاتبين إيمي باسكال ودونا لانجلي.
وستدور أحداث الفيلم بداية من أول اغنية ناجحة تطرح لها عام 1984، والتي حققت مبيعات 335 مليون نسخة.
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