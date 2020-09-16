عودة العروض الخاصة..جانيل موناي تحتفل بعرض Antebellum

شهدت مدينة لوس أنجلوس عودة أول احتفالية لعرض خاص لفيلم، بحفل افتتاح فيلم Antebellum الجديد للنجمة جانيل موناي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي اقيم وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ذلك بعد اقامة اول مهرجان سينمائي في ظل كورونا، بعد اختتام فعاليات الدورة رقم 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



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