أحمد جمال أحمد

Advertisements

يستعد النجم ايثان هوك لخوض تجربة سينمائي جديدة عبر اول فيلم وثائقي يشارك في صناعته بمسيرته، والذي ستدور احداثه حول العلاقة الرومانسية بين نجمي هوليوود الراحلين بول نيومان وجوان وودورد.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم سيقدم صورة نموذجية للحب بين ثنائي من نجوم هوليوود لم تفرقه السنوات، اذ استمر الثنائي متزوجان من عام 1958 حتى وفاة نيومان عام 2008.

وافادت بأن هوك قبل تحضيره للعمل حصل على موافقة جوان وودورد، البالغة من العمر حاليا 90 عام.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيثان هوك يحضر لفيلم وثائقي عن "بول نيومان" و"جوان وودورد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.