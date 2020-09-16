مسلسل جديد يسرد كواليس صناعة فيلم "الأب الروحي"

أحمد جمال أحمد

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أعلنت شبكة CBS عن عملها على مشروع تليفزيوني جديد يكشف عن كواليس انتاج وصناعة مسلسل الأب الروحي بمشاركة صناعه.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بأن المشروع التليفزيوني، سيعرض على منصة البث الرقمي ViacomCBS التابعة لشبكة CBS.

وستكون حلقات المسلسل 10 حلقات، تتركز على كيفية انتاج آل رودي للفيلم الذي حصد العديد من جوائز الاوسكار.



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