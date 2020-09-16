Advertisements

تعرضت المؤلفة البريطانية جي كي رولينج في الشهور الماضية هجوما بسبب تصريحاتها التي هاجمت بها المتحولون جنسيا وهاجمتهم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النجم روبي كولترين الذي جسد شخصية روبيوس هاجريد، قدم الدعم لروينج في هذه الحرب التي تتعرض لها بتصريحات نقلتها الصحيفة.

وأكد على ان تعليقات رولينج لم تكن مهينة للمتحولون جنسيا وانها كانت فقط تعبر عن وجهة نظرها.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم أفلام هاري بوتر يدعم مؤلفة القصص جي كي رولينج بعد الهجوم عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.