Advertisements
تعرضت المؤلفة البريطانية جي كي رولينج في الشهور الماضية هجوما بسبب تصريحاتها التي هاجمت بها المتحولون جنسيا وهاجمتهم.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النجم روبي كولترين الذي جسد شخصية روبيوس هاجريد، قدم الدعم لروينج في هذه الحرب التي تتعرض لها بتصريحات نقلتها الصحيفة.
وأكد على ان تعليقات رولينج لم تكن مهينة للمتحولون جنسيا وانها كانت فقط تعبر عن وجهة نظرها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم أفلام هاري بوتر يدعم مؤلفة القصص جي كي رولينج بعد الهجوم عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.