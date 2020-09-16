ريهام عبد الغفور تشارك الجمهور بأول يوم دراسة لطفلها

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة جمعتها بطفلها وذلك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و ظهرت ريهام في الصورة مع طفلها وهم يرتدوا الكمامة ، وعلقت ريهام على الصورة قائلة:" المدرسة في زمن الكرونا..ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب" .
يذكر أن آخر اعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، وشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشتي، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني، وعدد من النجوم الاخرين، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.
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