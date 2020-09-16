الشخص الذي لا يسعدني لا يلزمنى.. رسالة نوال الزغبي لجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت "‏‏لما شخص ما بقى قادر يعطيك السعادة وعم يستنفز طاقتك... شو بدّك فيه خلّي قاعدتك بالحياة : الشخص الذي لا يسعدني لا يلزمنى ". اقرأ أيضا:

شاهد.. نوال الزغبى تستعيد ذكريات إحدى حفلاتها عبر إنستجرام يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة. وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

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