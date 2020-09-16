في ذكرى وفاته.. 10 صور رومانسية لفؤاد المهندس وشويكار

كانت الفنانة الراحلة شويكار هي الثنائي الفني لزوجها فؤاد المهندس في الأعمال الفنية، وكان الجمهور عاشقا لعلاقتهما الزوجية التي تمتعت بالاستقرار والتفاهم والاحترام المتبادل.
وكان فؤاد المهندس التقى مع شويكار للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني"، رفض في البداية التمثيل معها بسبب الاختلاف في وجه نظرهما.
وقدم الثنائي الفني الشهير معًا ما يقرب من 26 عملًا سينمائيًا، طلب منها الزواج أثناء أداء أحد المشاهد على المسرح، استمر الزواج لمدة 20 عامًا.
وحاول عدد من الأصدقاء المقربين منهما التوسط لعدم وقوع الطلاق, حتى أن نجل " المهندس " من زوجته الأولى، قام بذلك؛ نظرًا للعلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجة أبيه، قدما بعد الطلاق عددا من الأعمال معًا.
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