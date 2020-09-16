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جنا وكنزي عمرو دياب تتجولان في لندن

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نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور، التي تجمعها بشقيقتها "كنزي"، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، أثناء تنزههما في لندن.

وتفاعل الجمهور مع الصور، حيث عبروا عن إعجابهم بالشكل الذي ظهرتا به، بالإضافة إلى حالة النشاط التي تتميزان بها.

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا بالمملكة العربية ، وهو الأول له هناك منذ أزمة .

وجاء الحفل؛ ضمن فعاليات رحلة بحرية، تحت شعار "أبحر في الصيف"، من خلال شركة "البحر الأحمر للسفن السياحية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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