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أصالة تتصدر تريند تويتر بعد تأجيل طرح ألبومها

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تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري ، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تأجيل طرح ألبومها الخليجي الجديد " لا تستسلم".

وقررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرحالألبوم بسبب ترسي 3 اغانى من الالبوم، وهو ما اغضب اصالة بشكل كبير لانه هذا التسريب تسبب في تغيير خطط ألبومها.

يذكر أن أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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