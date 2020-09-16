بعد أيام من زواجه.. شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته عبر إنستجرام

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر حمو بيكا صورة من منزلة الجديد وكتب معلقا: الف حمد وشكر ليك يارب عالنعمه اللي انا فيها.. ومع أطيب واحن زوجه في حياتي.. وعقبال كل بنت وكل شاب.. حبيبي يا ربنا".

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واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.