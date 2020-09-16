بعد عرض الحلقة الثانية.. شاهد نجوم ابنة السفير في صورة عفوية

تصدرت الحلقة الثانية من الموسم 2 لمسلسل ابنة السفير مؤشرات البحث بـ جوجل عقب عرض الحلقة مباشرة عبر تطبيق شاهد.نت.

وبعدها قام الممثل التركي اوراز كايجيلر أوغلو، بنشر صورة عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تجمعه بأبطال المسلسل على أحد الشواطئ التركية.

تراجع اشتعال أحداث الحلقة ٢ من مسلسل ابنة السفير ، بعدما قرر سلطان " انجين اكيورك" وصديقه فايز أن يتحولا إلى أعداء.

وبدأت الأحداث عندما حاول فايز، أن يعترف لنارين " نسليهان اتاغول" بحبه وسرعان ما تعدي عليه سلطان بالضرب حتى فقد وعيه، ويرغم سلطان حبيبته نارين على البقاء في القصر لكي يحميها من أمين الذي سبق وخطفها.

وتقوم ميادة زوجة سلطان بزيارة منزل سليمان عدو زوجها سلطان من أجل الاتحاد مع أمين لكي يخطف نارين مرة أخرى وتتخلص منها.

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.