مروة عبد المنعم تتحدى ابنتها في لف المحشي.. فيديو

في تحدي لف المحشي مع ابنتها و علقت قائلة :حور لفت ورق عنب مايجي نشوف.

و حاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

ربنا يخليهالك ، حلوين اوي ، شطورة ربنا يحميها

قدمت الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها أغنية لأول مرة، معقبة: الأغنية من تأليفي وألحاني..حاجة عملتها في البيت.

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واسترسلت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على سي بي سي"، "الأغنية بتوصف طبيعة العلاقة بيني وبين حور.

وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي.

وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.