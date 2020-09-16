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بعد تأجيل طرح ألبومها.. أصالة تتصدر تريند تويتر

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تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري ، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تأجيل طرح ألبومها الخليجي الجديد " لا تستسلم". 

وقررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرحالألبوم بسبب ترسي 3 اغانى من الالبوم، وهو ما اغضب اصالة بشكل كبير لانه هذا التسريب تسبب في تغيير خطط ألبومها. 

يذكر أن أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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