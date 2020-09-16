بعد تأجيل طرح ألبومها.. أصالة تتصدر تريند تويتر

وقررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرحالألبوم بسبب ترسي 3 اغانى من الالبوم، وهو ما اغضب اصالة بشكل كبير لانه هذا التسريب تسبب في تغيير خطط ألبومها.
يذكر أن أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".
وكتبت عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
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