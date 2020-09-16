نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى عيسي يحتفل بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في المقال التالي
وكانت نشرت منة حسين فهمي، بعض الصور الخاصة من الحفل الزفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وأيضا شاركت ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم السابقة، صورها مع شقيقها بعد كتب الكتاب.
يشار إلي أن موسى عيسي، من المنتجين الشباب التي أسطاعت أن تقدم أعمال مميزة مثل "ولاد رزق" والخليه، وبنك الحظ ".
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