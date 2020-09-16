غدا العرض الأول لفيلم "زنزانة 7" للفنان أحمد زاهر

يستعد صناع فيلم "زنزانة7" غدا الخميس لعرضه لأول مرة بدور العرض السينمائي، بعد تأجيل العرض الخاص للفيلم.

فيلم زنزانة " يشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، وعبير صبري، ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد تهامي وإيمي إسلام.

الفيلم من تأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت.

وتدور أحداث فيلم زنزانة 7 في إطار من الأكشن حول حربي الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، وهو شاب يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ويلتقي بمنصور (نضال الشافعي) داخل الزنزانة الواحدة، فتتبدل حياتهما.