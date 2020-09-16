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أسماء جلال تنعى مدير الإنتاج فريد شوقي

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نعت الفنانة أسماء جلال مدير الإنتاج فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت أسماء جلال عبر خاصية الاستوري: انا مش قادرة اصدق انت لسة كنت معانا ..استاذ فريد شوقي مدير الانتاج في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ". 

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وتقوم الفنانة أسماء جلال بدور فتاة متعافية من الإدمان خلال دورها ضمن أحداث فيلم "الحارث"، المنتظر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة المقبلة، حيث انتهى فريق عمل فيلم الحارث من دوبلاج ‏العمل.

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويشارك ‏فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر. 

ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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