اقر ايضا :
وتقوم الفنانة أسماء جلال بدور فتاة متعافية من الإدمان خلال دورها ضمن أحداث فيلم "الحارث"، المنتظر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة المقبلة، حيث انتهى فريق عمل فيلم الحارث من دوبلاج العمل.
فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويشارك فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس الفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر.
ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسماء جلال تنعى مدير الإنتاج فريد شوقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.