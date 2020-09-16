عندي لستة ممنوعات.. عفاف شعيب: رفضت القبلات في أعمالي وقرار يوسف الشريف يُحترم

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها فى الهجوم الذى تعرض له الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة والخاصة بعدم تقديمه مشاهد جريئة.

وقالت عفاف شعيب فى مداخلة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشي: "كان لى لستة ممنوعات وكان صناع الدراما والسينما يقدرون هذا الأمر".

وأضافت عفاف شعيب: والدى كان يرفض دخولى عالم التمثيل ولكن والدتى أقنعته مع وجود لستة من الممنوعات وكان من ضمنها القبلة وبالفعل تعاونت مع عدد من النجوم وهناك من وافق على هذا الأمر.

وأوضحت عفاف شعيب قائلة: أحترم قرار يوسف الشريف وهذا لا يعنى أن النجوم الآخرين لا يقدمون فنا راقيا فكل شخص له حرية فى التعامل وهناك كثير من النجوم يقدمون أعمالا جيدة ولعل من أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وتامر حسنى وغيرهم.