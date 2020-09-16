أحمد سعد يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل.. فيديو

أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صور له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه.

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".

وعلى صعيد آخر، طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، للفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بصرة".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.