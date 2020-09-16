أحلام تتشوق لـ باريس وتعرف جمهورها على دكتور التجميل الخاص بها

نشرت الفنانة أحلام فيديو لها من باريس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إ نستجرام". وظهرت أحلام وهي تتشوق لزيارة باريس وتقدم رسالة شكر لدكتور التجميل الخاص بها. اقرأ أيضا من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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