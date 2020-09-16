جيهان خليل تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة جيهان خليل عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". وحازت صور جيهان خليل الجديدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: صباح الورد - عسولة - القمر - دا احلى صبح ده ولا ايه اقرأ أيضا:

سندريلا..جيهان خليل تخطف الأنظار بفستان أبيض ووردة يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي. المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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