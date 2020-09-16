هند القحطاني: أكره الكمامة لأنها تذكرني بالنقاب.. فيديو

عادت الفنانة هند القحطانى إلى إثارة الجدل من جديد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بعد أن أكدت كرهها للنقاب.

وقالت الفنانة هند القحطاني فى مقطع فيديو لها: "أكره الكمامة لأنها تذكرنى بالنقاب".

التعليق سبب حالة من الجدل الواسع حول هند القحطانى وعرضها لهجوم حاد من جانب عدد من متابعيها الذين رأوا أنها تعانى من عقدة من النقاب.

وكانت هند القحطانى أثارت حالة من الجدل الواسع من قبل عندما نشرت فيديو تستعرض فيه بعض الملابس الداخلية كنوع من التسويق، الأمر الذى دفع عددا من متابعيها للهجوم عليها بشكل حاد.