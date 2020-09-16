شاهد.. العرض الختامي لمسرحية سيد درويش

اختتم أمس نجوم مسرحية "سيد درويش" والمقامة على مسرح البالون عرضها الأخير المسرحية التي أشاد بها الجمهور وحضر الحفل الختامي العديد من نجوم الفن.

يعد عرض " سيد درويش " من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.