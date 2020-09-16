عايزة راجل بجد.. لقاء سويدان تكشف عن مواصفات شريك حياتها | فيديو

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الزواج مرة أخرى ولكن بشروط معينة.

وأضافت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: أتمني أن أجد " ابن الحلال " و"يكون راجل بجد " ولكن بشروط معينة أبرزها أن يتحمل المسئولية أيضا أن يكون صادقا.



وأشارت لقاء إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري.



مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.

