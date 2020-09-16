نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب في المقال التالي
وقامت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بالقبض على أحمد حسن وزينب، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد الثنائي بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.
يشار إلي أن أحمد حسن وزينب، يقومون باستغلال أبنتهم من أجل تقديم فيديوهات، حيث ظهرت زينب خلال الفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.
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