22 سبتمبر.. عرض مسرحية محل اللعب بالهناجر

حدد صناع العرض المسرحى "محل اللعب" موعدا لعرض على مسرح الهناجر بدار الاوبرا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالى.

ويفتتح العرض المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية "محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وهو عن رواية الأميرة والوحش، إعداد وإخراج إيهاب ناصر.

والعرض موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميلو- عز الدين، ومخرج منفذ طارق الشاذلي.