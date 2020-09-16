مفاجأة غير متوقعة حول حفل زفاف ديانا كرازون

أثارت زين كرازون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرازون، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن حفل زفاف الأخيرة.
وظهرت لهذه الغاية في مقطع مصوّر توجّهت من خلاله إلى من يتحدثون عن حفل الزفاف، قائلة إنه ليس حفلاً بل فيديو كليب قامت ديانا بتصويره مع معاذ.
وأضافت أنه لم يتبق إلا تصوير المقطع الأخير من الكليب، وأن الفنانة ستعرضه على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
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