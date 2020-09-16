مايا دياب تتسبب في بكاء ميريام فارس.. ما السبب؟

تسببت الفنانة مايا دياب، في بكاء مواطنتها الفنانة ميريام فارس، وذلك بسبب سؤالا طرحته الأولى على الأخيرة. وفي التفاصيل، قالت مايا دياب لميريام، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "كيف بتتذكري بيروت؟ إلا أن رد الأخيرة كان من خلال فيديو نشرته جمعها بابنها جايدن وسط بيروت وهو يركض ليحضن والدته، بدورها عادت مايا وردت بالقول: "تسببت ببكائي أحبك كثيرا وأحب جايدن".

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