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تفاصيل الفيديو الذي تسبب في القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

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تم القبض صباح اليوم على اليوتيوبر أحمد حسن وزجتة زينب، من قبل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، وذلك بسبب قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

وجاء سبب القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، بعد الاستغلال على طفلتهما التي تبلغ من العمر عاما ونصف، من أجل تحقيق مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

واعتاد أحمد حسن وزينب، على تقديم بعض الفيديوهات الغير مناسبه مع طفله بهذا العمر، حيث ظهرت زينب، "خلال الفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.

واللافت أن هذه الفيديو لم يكن الأول فقد قام بتكرر ذلك بعد ولادة أبنتهم، بشهور وكان أثار ذلك غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك استمروا في تقديم نوعيه هذا الفيديوهات واستغلال طفلتهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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