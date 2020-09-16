بعد القبض عليهما.. "دوت الخليج الفني" يرصد 30 صورة "مستفزة" لـ أحمد حسن وزينب

أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفاتهم المثيرة للجدل مع طفلتهما إيلين، واستغلالها من أجل الحصول على المال من خلال الفيديوهات التي يتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وكان طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، من الجهات الحكومية بالقبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، وقام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالقبض عليهما اليوم برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، وذلك بسبب قيامهما بترويع ابنتها.

وبعد القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يرصد دوت الخليج الفني 30 صور مستفزة ل أحمد حسن وزينب

واعتاد أحمد حسن وزينب، على تقديم بعض الفيديوهات الغير مناسبه مع طفله بهذا العمر، حيث ظهرت زينب، "خلال الفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.