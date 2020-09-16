في يوم ميلاد ذكرى.. توفيت في هذا العمر وهذا عدد زيجاتها

يصادف اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة التونسية ذكرى التي رحلت في 2003، في حادث مأساوي بعد مقتلها على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي "زوجها الوحيد" الذي انتحر بعد ذلك.
وتوفيت ذكرى في عمر الـ 37 فهي من مواليد 16 سبتمبر 1966 بمدينة وادي الليل التونسية.
ذكرى كانت أصغر أشقائها الثمانية وهم توفيق، ومحسن، والسيدة، وسلوى، والحبيب، وهاجر، وكوثر، ووداد.
وكانت الفنانة الراحلة معروفة بحنانها، مما جعلها أقرب فرد لجميع أفراد عائلتها وأقربائها وحتى جيرانها، وكانت متعلقة بأبيها وكانت تنام في حضنه في صغرها.
انضمت للمدرسة الابتدائية في وادي الليل وبعدها انتقلت إلى ابتدائية الخازندار وأكملت تعليمها.
وقبل الليلة التي صعدت فيها روحها إلى السماء، صرحت ذكرى أنها تعيش خلافات حادة مع زوجها أيمن السويدي بسبب رغبته في اعتزالها الفن والتفرغ إليه.
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